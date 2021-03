Covid in Italia, su i contagi (+23mila) e tasso positività (6,2%): altri 431 morti e 324 ingressi in rianimazione

Sono 23.059 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia (ieri ne erano stati diagnosticati 20.396).

È quanto emerge dal bollettino di oggi diffuso dal ministero della Salute. I test effettuati nell’ultima giornata, tra tamponi antigenici e molecolari, sono stati 369.084. Il tasso di positività sale al 6,2%, in aumento di 0,7 punti rispetto a ieri quando era stato del 5,5%

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi nel nostro Paese sono 3.281.810. Sono 431 i decessi per Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 502), per un totale di 103.432 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Sono 3.317 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 61 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in

rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 324 (ieri erano 319), mai così tanti da quanto viene comunicato il dato. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.517 persone, con un incremento nelle ultime 24 ore di 419.

I guariti oggi sono 2.639.370 (+19.716). I casi attualmente positivi 539.008 (+2.893).

Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora sono state 7.039.518, mentre a ricevere entrambe le dosi ed essere quindi completamente vaccinati sono state 2.145.434 persone.

La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è la Lombardia seguita dalla Campania.