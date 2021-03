Covid in Italia, balzo nuovi positivi oltre 25mila e altre 373 vittime: cresce tasso positività (6,9%)

Sono 25.673 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia (ieri ne erano stati diagnosticati 22.409). È quanto emerge dal bollettino di giovedì 11 marzo diffuso dal Ministero della Salute.

I test effettuati nell’ultima giornata, tra antigenici e molecolari, sono stati 372.217. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi nel nostro Paese sono 3.149.017.

I casi attualmente positivi 497,350 (+10,276). Sono 373 i decessi per Covid registrati nell’ultima giornata (ieri erano 322), per un totale di 101.184 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti sono 15.000 per un totale di 2.550.483. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 6,9%, ieri era stato del 6,2%, quindi oggi in aumento dello 0,7%.

Sono 266 gli ingressi in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore: il saldo tra ingressi e uscite è di 32 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.859 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 365 unità rispetto a ieri, portando il totale a 23.247.

La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è la Lombardia. Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora sono state 6.005.183, mentre a ricevere entrambe le dosi ed essere quindi completamente vaccinati sono state 1.803.693 persone.