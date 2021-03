Contagi, Bari e Taranto a rischio «zona rossa»: Regione e sindaci introducono mini lock down. Decaro: peggio di un anno fa

Bari e Taranto sono due zone a rischio «rosso». Il preoccupante aumento dei contagi e la progressiva saturazione dei posti letto ha fatto salire il livello di allerta sfiorando il livello massimo. I dati della regione fermi a 24 ore fa disegnano una Puglia che nel complesso è al di sotto della soglia dei 250 casi per 100mila abitanti (216), ma in due province ha abbondantemente superato il limite. In provincia di Bari, il tasso di incidenza è passato a 323 casi per 100mila abitanti con un aumento del 26%, mentre a Taranto ha toccato quota 285 con una crescita pari al 29%.

Per questo saranno determinanti le decisioni che adotterà il Governo nel corso della riunione della Cabina di regìa fissata per venerdi che potrebbero disporre la chiusura durante il week end. La recrudescenza di contagi (soprattutto tra i più giovani) ha spinto il presidente della Regione ad emettere una nuova ordinanza che chiude le scuole nel Barese e nel Tarantino istituendo la didattica a distanza, nonchè ad estendere il divieto di asporto oltre le 18 sull'onda dei provvedimenti adottati da Decaro a Bari e da altri sindaci del Barese.

E proprio il sindaco di Bari, Antonio Decaro, parla di situazione allarmante nello stesso capoluogo dove il numero dei positivi ha toccato quota 3mila e 600 con saturazione dei posti letto nei relativi ospedali dedicati. «Il 10 marzo dell’anno scorso - ha detto Decaro - era la giornata in cui cominciava il lockdown. Purtroppo le condizioni sono rimaste le stesse e anzi sono peggiorate nelle ultime ore. Non lo so quando riusciremo a venir fuori da questa situazione. Oggi è complicata esattamente come un anno fa».

«I dati sono negativi per la Regione, per la città di Bari e per i comuni dell’area metropolitana, ce ne sono alcuni in forte sofferenza. Per questo - ha detto Decaro - insieme ai 41 sindaci abbiamo firmato un’ordinanza con ulteriori piccole restrizioni e abbiamo deciso di vietare l’asporto dopo le 18 e di chiudere le attività commerciali alle 19. E’ come una sorta di lockdown indotto».

Purtroppo negli ultimi giorni abbiamo assistito a scene di vere e proprie invasioni delle aree urbane, con affollamento su aree pubbliche e davanti ai locali, in particolar modo pub e paninoteche. Molti i giovani protagonisti di assembramenti, in barba alle più elementare regole di sicurezza: e non a caso, proprio la prevalenza della variante inglese, sta seminando più «vittime» soprattutto tra i ragazzi.