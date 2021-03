Puglia, Leo: «Corsi di formazione Oss per 1263 lavoratori»

BARI - «È in pubblicazione oggi la graduatoria degli organismi di Formazione accreditati che potranno erogare la formazione utile alla riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) degli operatori già impegnati presso strutture del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale della Regione Puglia», lo comunica l'assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo. «Nello specifico - continua l’assessore - si tratta di 108 corsi di formazione, suddivisi per provincia, che dovranno erogare il percorso di riqualificazione in OSS a 1.263 lavoratori già individuati e selezionati. Con questo avviso, infatti, realizziamo interventi di riqualificazione per quegli operatori non in possesso dell’attestato specifico OSS, ma che prestano servizio presso le aziende del sistema socio-sanitario regionale. «Si tratta di un ulteriore passo in avanti da far compiere al nostro sistema dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sempre più qualificato e sempre più orientato alla qualità e alla certificazione delle competenze. L'importanza di queste figure professionali, ancor più palese in questo drammatico momento».