Riforma abuso d'ufficio: prosciolta dirigente comune di Terlizzi, «Il fatto non sussiste»

Il gup del tribunale di Trani, dottoressa Rossella Volpe, ha emesso sentenza di non luogo a procedere perché “il fatto non sussiste” nei confronti della dottoressa Francesca Panzini, dirigente del Comune di Terlizzi, imputata di abuso d’ufficio per aver firmato nel 2016 un provvedimento di pensionamento anticipato di una dipendente di quel municipio così provocando, secondo la Procura, in ingiusto danno patrimoniale all’interessata.

Accogliendo la tesi dei difensori della dott.ssa Panzini, avvocati Francesco Paolo Sisto e Roberto Eustachio Sisto, il giudice ha prosciolto anche alla luce della nuova disciplina del reato di abuso d’ufficio, secondo il quale è punibile non più la violazione di legge o regolamento ma la “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge" In questo caso alla dott.ssa Panzini era stato contestato di non aver motivato il provvedimento relativo al pensionamento anticipato di una dipendente del comune terlizzese, atto che in realtà derivava dall’applicazione di norme susseguitesi negli anni nonché dal regolamento dello stesso comune che prescriveva il pensionamento anticipato dei dipendenti al raggiungimento di determinati requisiti: prassi che, sulla base della documentazione prodotta, è stata seguita anche per altri dipendenti dello stesso comune.

A fronte di una iniziale richiesta di archiviazione, il gip del tribunale di Trani aveva ordinato nuove indagini: da qui la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura a la pronuncia di proscioglimento nel corso dell’udienza preliminare.