Crolla solaio di un capannone a S. Michele Salentino: un morto. Altre persone sotto le macerie: 4 feriti gravi

BRINDISI - Il solaio di un capannone in costruzione è crollato a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. A quanto si apprende una persona è morta ma altri sarebbero sotto le macerie. Il fatto si è verificato in contrada Ajeni. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118.

Quattro persone sono rimate ferite gravemente in seguito al crollo del solaio del capannone in costruzione nella zona industriale di San Michele Salentino, che ho causato la morte di un uomo di 49 anni. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso nell’ospedale di Brindisi. Secondo i soccorritori, che continuano a scavare tra le macerie, non vi sarebbero altre persone intrappolate.