Covid in Italia, 14mila nuovi contagi e altri 521 morti: cresce ancora tasso positività (5,2%)

Sono 14.078 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.422.728) a fronte di 267.567 tamponi analizzati (molecolari e antigenici).Il tasso di positività è al 5,2%, in aumento rispetto al 4,9% di ieri.

Nell'ultima giornata sono invece 521 i decessi covid registrati nel nostro Paese che porta il numero complessivo a 84.202. Sono questi i dati del bollettino di oggi sulla situazione epidemica in Italia.

In base ai dati odierni, ci sono in Italia 516.568 positivi, in calo di 6.985 rispetto alla giornata di mercoledì mentre i guariti e i dimessi dall’inizio della pandemia sono 1.827.451, con un incremento di 20.519.

Le Regioni con più casi giornalieri sono Lombardia ed Emilia Romagna.