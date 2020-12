Regione, M5s: «Con il sì al 71,6% su Rousseau si apre la strada dell'alleanza in Puglia»

BARI - Con la vittoria del «sì» con il 71,6% alla possibilità di autorizzare «prima o dopo le votazioni, accordi con altre forze politiche sulla base di idee, obiettivi e programmi condivisi» in Puglia potrebbe aprirsi la strada all’ingresso nella Giunta Emiliano di un consigliere regionale del M5S. Si è conclusa oggi la votazione ai 23 quesiti proposti agli attivisti sulla piattaforma Rousseau, uno di questi potrebbe riguardare da vicino anche la Puglia: il governatore Michele Emiliano, infatti, ha trattenuto la delega al Welfare in attesa che i pentastellati decidano se entrare o meno nel governo regionale. Il via libera alle alleanze arrivato dagli attivisti potrebbe dare la spinta finale verso la prima alleanza gialla-rossa a livello regionale.