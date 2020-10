Di Maio «sposa» Matera per il G 20 dei ministri degli Esteri a giugno

Dopo i lustri da Capitale della Cultura Europea, Matera si proietta nuovamente sotto i riflettori della grande scena internazionale. Il titolare della Farnesina Luigi Di Maio, infatti, sta lavorando per portare a giugno il G20 dei Ministri degli Esteri proprio nella città dei Sassi.

Un evento di respiro globale che, tradotto in numeri, suona così: 30 delegazioni dai Paesi più importanti del pianeta riunite a Matera per discutere degli obiettivi comuni da raggiungere nel 2021. «Ogni occasione dovrà servirci per far conoscere al mondo intero le nostre bellezze, la nostra cultura, la nostra tradizione», ha detto Di Maio in una riunione con i suoi alla Farnesina.

Bellezza e diplomazia unite insieme nell’anno, il 2021, in cui per la prima volta l’Italia assumerà la presidenza del G20. Una grande occasione di rilancio e di promozione che potrebbe trovare nelle sponde meridionali il proprio palcoscenico ideale.

La notizia irrompe proprio alla vigilia della visita dell’ex capo politico del Movimento 5 Stelle nella città lucana.

Oggi infatti - dopo aver fatto tappa alla Fiera del Levante di Bari per la plenaria degli Stati generali dell’Export (presente anche il governatore pugliese Michele Emiliano) - Di Maio sarà a Matera per celebrare la vittoria del neosindaco pentastellato Domenico Bennardi, eletto, dopo il ballottaggio, nell’ultima tornata elettorale. Sarà presumibilmente questa l’occasione in cui «lanciare» ufficialmente Matera come sede del G20 Esteri.

La modalità, però, non sarà quella corale della piazza. Il comizio previsto per le 18.30 in piazza Vittorio Veneto non si farà per evitare assembramenti, complice l’impennata dei casi di Coronavirus (13 ieri) nella ex capitale europea della Cultura. Di Maio sarà comunque sul posto in compagnia del capo politico del Movimento Vito Crimi e di un gruppo di parlamentari.