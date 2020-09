Pop Bari, salito a 2.200 il numero di richieste di parti civili

Sono complessivamente già circa 2.200 le parti, tra azionisti, associazioni, enti e sindacati, rappresentate da oltre 205 avvocati, che hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo sul crac della Banca popolare di Bari, in corso nell’aula 'bunker' di Bitonto.

Nella seconda delle tre giornate nelle quali il presidente del collegio, il giudice Marco Guida, ha suddiviso l’udienza per la costituzione delle parti, convocando gli avvocati in ordine alfabetico e scaglionati nell’accesso di ora in ora, hanno depositato l’atto di costituzione più di 60 legali per complessive 750 parti, prevalentemente azionisti. Questi si aggiungono ai mille di ieri e ai 435 della prima udienza del 16 luglio, che si tenne in un’aula del palagiustizia di via Dioguardi e che fu sospesa e rinviata per l’eccessivo numero di avvocati che non consentiva il rispetto delle norme sul distanziamento Covid.

C'è tempo ancora domani per chiedere la costituzione di parte civile e, una volta definito il numero esatto di parti ammesse al processo, sarà individuata una sede definitiva dove celebrarlo, idonea a contenere tutti in sicurezza.

Nel processo sono imputati gli ex amministratori della Popolare di Bari Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio rispettivamente ex presidente ed ex condirettore dell’istituto di credito. Nei loro confronti il procuratore facente funzione Roberto Rossi e i sostituti Federico Perrone Capano e Savina Toscani, ipotizzano i reati di falso in bilancio, falso in prospetto, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza.