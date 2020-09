Regionali 2020, Emiliano: «Il Salento ce la fa con 3 opere strategiche»

LECCE - «Il Salento ce la fa con tre opere strategiche»: metropolitana di superficie, potenziamento porti turistici e sviluppo e rilancio dei brand locali. Lo scrive su facebook il governatore Michele Emiliano elencando alcune proposte inserite nel programma della coalizione di centrosinistra. «Bisogna completare i lavori per l'elettrificazione delle quattro linee - scrive Emiliano - e collegare la stazione di Lecce con le tre principali mete turistiche, Gallipoli, Otranto e Santa Maria di Leuca, attraverso treni a unica direzione sul singolo binario e stazioni di scambio veloce». Per quanto riguarda i porti turistici previsti «tre assi di intervento: riqualificazione dei 3 porti 'pivot' Gallipoli, Otranto e Santa Maria di Leuca in snodi di attrazione turistica, per collegare da un lato Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e dall’altro Sicilia e Sardegna; rafforzamento degli accordi con le compagnie crocieristiche per inserire i porti salentini in percorsi e approdi di crociere e minicrociere del Mediterraneo; potenziare i pontili galleggianti per la nautica da diporto e turismo di lusso degli approdi di Casalabate, San Cataldo, Castro, Tricase Porto, Salve, Ugento, Santa Caterina e Porto Cesareo».