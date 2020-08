Puglia, riapertura scuole Uil: «È un azzardo, risorse insufficienti, tempi risicati»

BARI - «Ricominciare così è un azzardo. Come temevamo, le risorse sono poche e il tempo per adeguarsi alle misure di sicurezza risicato: gli uffici territoriali e le scuole stanno facendo i salti mortali, ma nutriamo ancora forti perplessità sui presupposti con cui si vuole tornare in classe».

Lo dichiara Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia, a margine dell’incontro con l’ufficio scolastico regionale.

«Gli 84 milioni resi disponibili dal Governo per la nostra regione sono a nostro avviso insufficienti e inadeguati rispetto alle necessità delle scuole pugliesi. Con questi soldi - continua Verga - , a malapena si potranno nominare mediamente due docenti e cinque collaboratori scolastici per ciascun istituito, a fronte di una popolazione media per scuola di 900 studenti. Per intenderci, parliamo di uno stanziamento medio per istituto che va dai 129 mila euro della provincia di Foggia ai 137 mila delle province di Bari-Bat».