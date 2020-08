Regionali 2020, depositata lista «Popolari con Emiliano» con 3 assessori uscenti

BARI - E’ stata depositata oggi la lista «Popolari con Emiliano» che conta 3 assessori uscenti e 24 donne su 50 candidati. I tre assessori uscenti sono Gianni Stea (Ambiente), Salvatore Ruggeri (Welfare) e Sebastiano Leo (Lavoro); ci sono anche due consiglieri regionali che si ricandidano, Mauro Vizzino e Mario Pendinelli.

«I nostri movimenti - si legge in una nota - hanno dato vita ad un patto convinti che un’azione congiunta possa contribuire ad aggregare i moderati di Puglia e preparare le basi per un’ampia partecipazione, in un futuro prossimo, nella politica nazionale». «Le donne - commentano Stea e Ruggeri - sono circa il 50%, 24 su 50, a dimostrazione che per noi la parità di genere è legge a prescindere e a sottolineare la forza con cui abbiamo portato avanti questa battaglia».

I capilista saranno Stea a Bari; Leo a Lecce; Vizzino a Brindisi; Sergio Clemente a Foggia; Carlo Laurora nella Bat; Vito Punzi a Taranto. «Puntiamo - spiegano Stea e Ruggieri - a diventare il secondo partito della coalizione. Il nostro impegno è di recuperare e mettere al centro dell’azione, impegno, partecipazione attiva, lotta e speranza al fine di scongiurare una deriva estrema dovuta all’avanzata di forme di populismo e radicalismo».