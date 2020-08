Coronavirus in Italia, sale curva contagio (+347) e 13 decessi in 24 h: due sole regioni covid free

Calano i contagi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della

Salute, si sono registrati 347 nuovi casi, 205 in meno rispetto all’aumento di ieri, che fanno salire il totale a 250.103. In aumento, invece, il numero delle vittime: 13 in un giorno a fronte alle 3 registrate venerdì. Complessivamente, le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 35.203.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 305, per un totale di 201.947. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 43, uno in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 771 (-8 rispetto al giorno precedente). Sono invece 12.139 le persone in isolamento domiciliare (+36). I tamponi sono al momento 7.212.207, in aumento di 53.298 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.273.957, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le sole regioni senza nuovi casi sono Sardegna e Molise.

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono:

5.547 in Lombardia

790 in Piemonte

1.712 in Emilia-Romagna

1.228 in Veneto

457 in Toscana

214 in Liguria

1.017 nel Lazio

156 nelle Marche

372 in Campania

79 nella Provincia autonoma di Trento

178 in Puglia

160 in Friuli Venezia Giulia

197 in Abruzzo

397 in Sicilia

123 nella Provincia autonoma di Bolzano

42 in Umbria

54 in Sardegna

101 in Calabria

19 in Valle d’Aosta

35 in Molise

75 in Basilicata