Regionali Puglia, l'appello di Zingaretti: «M5s sostenga Emiliano, pronti al dialogo»

«Emiliano è stato di quei presidenti che da subito ha cercato il dialogo con M5s, per questo trovo incomprensibile la chiusura» del Movimento alla richiesta di appoggiare il candidato del Pd. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervenendo a «Stasera Italia», su Rete 4.

«Con un sistema a turno unico - ha osservato - vince il candidato più unitario. La rappresentanza che fa vincere l'avversario è una posizione debole. Noi siamo disponibilissimi a favorire l’arrivo a questa posizione per esempio dialogando sul programma». Secondo Zingaretti la situazione in Campania è invece diversa: «De Luca ha avuto presto un rapporto deteriorato con M5s, è una casistica complicata»