Salento, Salvini contro Conte: «Si dimetta, tante chiacchiere ma fatti zero». «Fitto? A me interessa la squadra»

LECCE - «Conte? Si dimetta presto. Prima torna a casa e meglio è. Finora tante chiacchiere ma fatti zero». È il messaggio che Matteo Salvini, durante il suo tour elettorale in Salento, invia a premier Giuseppe Conte, impegnato nei lavori del Consiglio europeo a Bruxelles.

«Sono orgoglio perché dopo 15 anni, grazie alla Lega, il centrodestra è unito. Finora qui il centrosinistra ha vinto perché il centrodestra andava sempre in ordine sparso, con litigi, invidie, gelosie. Siamo il primo partito in Italia, il primo partito in Puglia ma abbiamo fatto una scelta di umiltà. Abbiano scelto un candidato che può vincere ma soprattutto stiamo allestendo delle belle liste». Così Matteo Salvini durante un incontro elettorale a Racale, in Salento.

A un giornalista che gli faceva notare che nei suoi discorsi il nome di Raffaele Fitto, candidato governatore della Puglia del centrodestra, non compare mai, il leader della Lega ha risposto dicendo: «Lo stiamo sostenendo. Lo incontrerò, ma a me interessa la squadra non solo il singolo».

«La fame di lavoro in questi cinque mesi, dall’ultima volta che sono sceso in Salento a febbraio, è aumentata, come la fame di speranza. Bisogna quindi fare in fretta, essere concreti per avviare il cambiamento in Puglia». Ha poi aggiunto Salvini a Racale parlando in piazza davanti a circa 500 persone. Il leader della Lega è stato accolto da uno sparuto gruppo di manifestanti, per lo più giovani, che lo hanno accolto gridandogli 'buffone' ed esibendo cartelloni con su scritto 'Il Sud non dimentica', oppure in dialetto salentino 'Vi ci torni te dunca sta bei (vedi se torni da dove stai venendo). I cartelloni non sono stati rimossi dalla Forze di polizia.

«Io ho sempre contestato la pessima politica e i politici del Sud che hanno preso il voto dei pugliesi, lo hanno usato e poi se sono dimenticati». Lo ha detto a Racale (Lecce) Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva una replica a Ivan Scalfarotto, candidato governatore pugliese di Italia Viva, Azione e +Europa, che ieri ha detto che è paradossale per un pugliese votare per Salvini. «Basti pensare - ha detto il leader della Lega - all’Acquedotto pugliese che perde metà della sua acqua ancora prima che esca dai rubinetti. Questo non è colpa di Salvini, ma di chi ha governato questa terra. Continuo ad avere una pessima opinione di molti politici del Sud, che ne usano il nome, prendono i voti e poi se ne dimenticano».

«In Puglia si cambia. Lo senti in giro - dice Salvini -. Dopo 15 anni di Vendola ed Emiliano c'è voglia di lavoro, di sicurezza, di infrastrutture. Io voglio portare concretezza in questa regione: vuole dire Ferrovie, strade, lotta alla xylella dove la Regione Puglia ha fatto poco e male».