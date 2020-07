Puglia, bando «Start»: 15mila domande in 24 ore

BARI - A 24 ore dall’apertura del bando «Start», ideato dalla Regione Puglia per sostenere i professionisti danneggiati dall’emergenza Covid-19, le domande arrivate sono state oltre 15mila.

«Un numero così importante di istanze pervenute - ha dichiarato l’assessore al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo - ci fa chiaramente intendere quanto questa misura fosse attesa dai pugliesi, da quella platea di professionisti - perlopiù giovani - in difficoltà a causa della pandemia. Con Start e con il relativo contributo di 2.000 euro la Regione Puglia dà una risposta concreta e immediata a questo disagio, aiutando i professionisti e i co.co.co a ripartire dopo il lungo fermo forzato».

La misura straordinaria è a sostegno di lavoratori autonomi, titolari di partita Iva e professionisti a basso reddito. «Sono state predisposte dagli uffici - ha spiegato Titti De Simone, consigliera del presidente Michele Emiliano - alcune FAQ sul portale con le quali abbiamo voluto chiarire alcuni aspetti procedurali per rispondere in tempi rapidi alle richieste di informazioni, con l’ottica di semplificare al massimo aspetti relativi alla presentazione della domanda e i relativi documenti. Faccio presente che 15 mila domande in 24 ore sono un record per questa Regione».