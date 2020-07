Puglia ancora Covid-free: 837 test negativi, 68 malati in tutta la regione

La Puglia ancora oggi è Covid-free: lo comunica la Regione Puglia che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico comunicando che oggi, lunedì 13 luglio 2020, sono stati registrati 837 test per l'infezione da Covid-19 e non sono stati registrati nuovi casi. È stato registrato un decesso di un residente in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 202.256 test. Sono 3926 i pazienti guariti e 68 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541 così divisi: 1.494 nella provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat ; 660 nella Provincia di Brindisi; 1.169 nella Provincia di Foggia; 525 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.