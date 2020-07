Giustizia truccata, condannato a 10 anni ex pm Savasta, 4 anni a Scimè

L'ex pm di Trani, Antonio Savasta, è stato condannato a 10 anni di reclusione nell'ambito del processo giustizia truccata. La sentenza, emessa la termine del processo celebrato con il rito abbreviato, è stata emessa dal gup del tribunale di Lecce, Cinzia Vergine. Quattro anni di reclusione anche per l'ex pm Luigi Scimè (ora in servizio a Salerno) e 2 anni e 8 mesi per l'avvocato tranese Giacomo Ragno. Scimè è decaduto dal ruolo di magistrato.

E’ stato condannato a quattro anni di reclusione anche l'imprenditore Luigi D’Agostino, mentre gli avvocati Giacomo Ragno e Ruggero Sfrecola sono stati condannati a due anni anni e otto mesi il primo e a quattro anni e quattro mesi il secondo.

A Savasta inoltre è stata disposta la confisca di beni per un valore di due milioni e 390 mila euro, a Scimè per 75 mila euro. E' stato quindi accolto in pieno l’impianto accusatorio.

Il processo per gli altri cinque indagati nella vicenda, tra cui l’ex gip Michele Nardi e l’ex ispettore di polizia Vincenzo Di Chiaro, è in corso con rito ordinario davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce.