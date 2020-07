Il Lecce alla prova d’orgoglio in campo per un posto al sole

È la madre di tutte le partite. E non è un modo di dire, né un voler caricare di troppe aspettative la sfida di questa sera al «Via del Mare». Lecce-Samp vale molto di più dei novanta minuti rituali, vale molto di più dei tre punti in palio. È la prima sera di luglio e il calendario prevede altre sfide con vista sulla salvezza. Giusto ragionare di partita in partita. Ma tutto ruota attorno a questo appuntamento, che racchiude il senso di evoluzione della specie giallorossa nella corsa verso la salvezza. Un concetto darwiniano applicato al calcio, insomma. Il Lecce è in un momento poco propizio ed oggettivamente ha raccolto quanto ha prodotto sul campo in queste due partite. Otto reti al passivo e un solo gol realizzato non rappresentano un bel biglietto da visita in chiave salvezza.

Il Milan prima e la Juve poi hanno messo a nudo ancora di più i limiti della formazione giallorossa. Avversari di altro spessore, è vero. Ma è pur vero che distrazioni e strafalcioni devono essere abolite in questo mercoledì notte salentino. L’orgoglio. È ciò che bisongnerà tirare fuori contro una Samp appena un punto più sopra.

Un mercoledì che può regalare un nuovo sprint alla squadra di Liverani. Perché la serie A è un bene che va salvato e che, in quanto a redditività, non ha eguali. Il club presieduto da Sticchi Damiani lo sa bene. Il calcio regna sovrano in Italia, in ogni sua forma, pensiero e sfumatura. Incidendo fortemente non solo sotto l’aspetto economico, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

E a proposito di condivisione. Un plauso al club giallorosso e al Bari di Luigi De Laurentiis, promotori assieme di una lettera al governatore Emiliano per chiedere la riapertura degli stadi ai tifosi. Una iniziativa, comnunque indipendente, per ridare la possibilità di poter tornare a vivere lo stadio al fianco della propria squadra nelle fasi finali della stagione. E magari per poter festeggiare assieme la salvezza da una parte, la promozione in B dall’altra.