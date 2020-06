Bari, è morto il vescovo emerito Giuseppe Matarrese

Lutto nella famiglia Matarrese di Bari. Questa sera è venuto a mancare Mons. Giuseppe Matarrese. Aveva 86 anni. Esponente di una delle famiglie più in vista di Bari (è fratello di Antonio e Vincenzo, esponenti di rilievo del calcio italiano, e dell'imprenditore edile Michele) ed originario di Andria, è stato vescovo di Frascati dal 1989 al 2009.

A dare la notizia è stato il nipote Salvatore sulla pagina Facebook: «Per me è stato una presenza forte, una certezza, un riferimento etico, morale. Mi ha voluto bene e gli ho voluto un gran bene. Vivrà per sempre nel mio cuore e nel cuore della mia famiglia per quel che mi ha donato ed insegnato. Addio zio Peppe. Sei sempre stato uno zio speciale».

Nato ad Andria il 3 giugno 1934, Mons. Matarrese fu ordinato presbitero il 15 marzo 1959. Eletto alla sede vescovile di Frascati l'11 novembre 1989, fu ordinato vescovo il 16 dicembre 1989. Divenne emerito il 2 luglio 2009.