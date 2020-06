Lecce calcio, giallorossi si preparano alla Juve, mister Liverani: «Abbiamo margini per salvarci»

LECCE - Neanche il tempo di leccarsi le ferite dopo la scoppola interna contro il Milan, che per il Lecce di Fabio Liverani è ancora tempo di campionato.

Domani sera la truppa giallorossa sarà ospite della Juventus di Maurizio Sarri, in una gara che potrebbe apparire già dall’esito scontato.

Il tecnico romano si vede costretto ancora a rinunciare a diversi elementi (Deiola, Farias, Dell’Orco, Majer e Lapadula), ma ritrova Donati e Barak. Il calendario così compresso di certo non aiuta: «Questa è la rosa, giocare ogni tre giorni per noi non è un vantaggio dal punto di vista fisico», sottolinea il tecnico del Lecce, affidando il suo commento al canale ufficiale della società: «Gli indisponibili sono tanti e questo non permette scelte diverse. Con quello che abbiamo a disposizione cercheremo di fare comunque la nostra partita, che dovrà essere attenta».

Sulla formazione il tecnico, lascia intravedere qualcosa: "Difficile ipotizzarla ora, scioglieremo tutti i nodi nelle ultime ore del match. Esiste, però, anche la possibilità di cambiare modulo». Il commento a caldo nel post partita contro il Milan non era stato dei più teneri verso i suoi uomini, ma Liverani, tende a precisare meglio: «La squadra mi conosce e sa quanto la stimi. Per ciascuno di loro - ammette il tecnico -, per ogni elemento della rosa che ho scelto, mi getterei nel fuoco. Mio compito è anche quello di stimolare le giuste corde per andare oltre le possibilità di ognuno. Per conservare questa categoria serve lo straordinario: io pretendo sempre il massimo, ma non basta una sconfitta per farmi perdere la fiducia nei ragazzi».

Sull'attuale posizione di classifica e su quanto si farà da qui fino al 2 agosto in ottica salvezza, Liverani è schietto: "L'obiettivo si può raggiungere solo lottando fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Ma sono convinto che abbiamo tutti i margini per poterci tirar fuori dalla zona pericolosa». Infine un pensiero sulla Juve: «Vive per vincere sempre e comunque, indipendentemente dall’avversario. Cercheranno di mettere la partita subito in discesa per poi poterla gestire. Se vogliamo creare loro delle difficoltà dovremmo essere corti, bravi a chiudere gli spazi e a sporcare il loro gioco», conclude Liverani.