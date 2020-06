Pirateria on line, stop «scrocco» giornali: perquisizioni a gestori Telegram in Veneto e Sicilia, 2 denunce

Nel corso della mattinata, militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Bari, nell'ambito di un'indagine coordinata dal Dott. Roberto Rossi - Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Bari, stanno dando esecuzione a perquisizioni in Veneto e in Sicilia ove risiedono i gestori di alcuni canali Telegram su cui vengono illecitamente divulgati giornali, riviste e brani musicali, in violazione della normativa a tutela del diritto d'autore.

Fino ad oggi sono stati bloccati - grazie al minuzioso e assiduo monitoraggio della Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione dibattezzata #cheguaio - oltre duecento canali Telegram. Nell’indagine sono ipotizzati, contro ignoti, i reati di riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d’autore. Stando agli accertamenti, avviati dopo la denuncia di Fieg e Agcom e dopo il racconto fatto da Repubblica, la frode causerebbe al settore dell’editoria danni per circa 670 mila euro al giorno.

Al momento, risultano due le persone responsabili della gestione dei citati canali e della diffusione,

al loro interno, dell’illecito materiale editoriale e musicale, che sono state identificate e denunciate

all’Autorità giudiziaria. L’operazione è tuttora in corso ed è volta anche all’identificazione di ulteriori possibili soggetti coinvolti. Divulgando copie «pirata» di quotidiani, riviste e libri di questo tipo, gli utenti si rendono, inoltre, responsabili del reato di ricettazione.

La legge sul diritto d’autore prevede la confisca degli strumenti utilizzati per l’illecita diffusione e

per la fruizione di tale servizio; di conseguenza, ai 2 responsabili identificati e a tutti coloro che

saranno individuati nel corso delle indagini, oltre all’immediato eventuale sequestro, in caso di

condanna saranno confiscati il proprio computer, smartphone, tablet impiegati per perpetrare

l’illecita condotta. Le sanzioni previste, di carattere penale e amministrativo, prevedono, inoltre,

multe salate, oltre le spese legali.

Il mercato della pirateria musicale, video ma, in questo particolare periodo, anche editoriale,

riveste, infatti, un business molto fiorente che si poggia su una vastissima platea di clienti che lo

alimentano, sovente ignari delle conseguenze cui si espongono e degli ingenti danni economici

che tale pratica comporta sia ai titolari dei diritti sia all’economia nazionale.

L’attività condotta è volta allo smantellamento di una delle principali modalità di distribuzione

illecita dei contenuti sulle reti telematiche e, in particolare, sulla piattaforma di messaggistica

istantanea Telegram, ultima frontiera della pirateria multimediale.