«Gazzetta» sempre prima, «vola» il sito: 10 milioni di utenti unici a marzo. Audiweb: raddoppio rispetto a febbraio

Circa 10 milioni di utenti unici e poco più di 16 milioni di pagine viste nel solo mese di marzo. Il nuovo «referto» di Audiweb - che misura e “certifica” le performance delle testate on line - premia ancora una volta il nostro sito www.lagazzettadelmezzogiorno. it e lo colloca al primo posto fra le testate generaliste di Puglia e Basilicata imponendosi confermando saldamente il podio delle classifiche ufficiali.

Con una media di 308.888 utenti unici giornalieri - secondo il nuovo report di Audiweb - La Gazzetta del Mezzogiorno.it è prima in Puglia e Basilicata doppiando (98,6% in più) i dati di febbraio. Seguono il sito barese di Repubblica (235.901 utenti unici) Il Nuovo Quotidiano di Puglia (167.807), Corriere del Mezzogiorno (82.143).

In crescita anche il numero di pagine viste che si attentano intorno alle 16 milioni mensili. Il traffico è prevalentemente concentrato da smartphone (87%) seguito da Pc e Tablet.

Un risultato a conferma di un trend che dura ormai da parecchi mesi grazie a interventi eseguiti sull’organizzazione dei contenuti informativi arricchendo nuove sezioni dedicate a particolari argomenti e promuovendo le “dirette” sui social per approfondimenti tematici, ma soprattutto implementando i contenuti multimediali.

Uno sforzo che ha visto l’informazione on line de La Gazzetta del Mezzogiorno.it crescere vertiginosamente nell'ultimo anno e mezzo e soprattutto in questo periodo di emergenza Coronavirus: numeri frutto non solo della copertura di news fornita quotidianamente sull’andamento del Covid 19 in Puglia e Basilicata, ma anche dei costanti aggiornamenti di notizie provenienti da ogni parte del territorio delle due regioni di cui il giornale è punto di riferimento.

Nonostante le gravi difficoltà e la crisi della società editoriale che ha imposto grandi sacrifici a tutto il corpo redazionale nonchè ai poligrafici e agli amministrativi, non si è mai arrestato il contenuto di informazioni dell'edizione cartacea e on line: La Gazzetta del Mezzogiorno.it ha scalato progressivamente la classifica delle prime 100 testate on line nazionali ed è oggi al 42esimo posto, conquistando qualche decina di posizioni rispetto a poco tempo fa.