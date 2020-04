Fase 2 Puglia, 3 milioni per sostenere assegnatari case popolari

BARI - La Giunta regionale ha concesso alle Agenzie regionali per la casa (Arca) un fondo straordinario da tre milioni di euro per sostenere gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in difficoltà nel pagamento del canone di locazione e degli oneri condominiali a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19». Lo annuncia l’assessore regionale alle Politiche abitative, Alfonso Pisicchio. Il provvedimento è stato approvato oggi dal governo regionale.

È stato anche stabilito che le Agenzie non applicheranno interessi di mora nelle ipotesi di ritardati pagamenti da parte degli assegnatari e che le procedure di sostegno saranno celeri e semplificate. «Si tratta di un intervento mirato per dare una risposta immediata ad un problema economico e sociale - spiega l'assessore Pisicchio - offrendo agli inquilini in difficoltà delle soluzioni reali. Soluzioni condivise da tutti i soggetti istituzionali al fine di alleviare il disagio che molte famiglie pugliesi stanno vivendo in queste ultime settimane. Questi 3 milioni di euro sono un’ulteriore iniezione di liquidità che la Regione Puglia immette nel sistema per garantire il diritto alla casa».