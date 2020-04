Viaggiava in treno da Roma in Puglia, ma era ricercato: arrestato a Bari

La polizia ferroviaria di Bari ha arrestato in stazione un 50enne tarantino che vive a Lecce e che viaggiava su un FrecciArgento proveniente da Roma. L'uomo sosteneva di essersi dovuto spostare a causa di un problema di salute della madre, ma dopo un controllo è emerso che era ricercato dal 2019 dovendo espiare 2 anni e 27 giorni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni. È stato condotto nel carcere di Bari.