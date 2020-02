Trani, «giustizia truccata», l'ex gip Nardi avverte un malore e salta l'udienza

L’ex gip Michele Nardi, in carcere a Matera, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino «per accertamenti». E così è saltata, almeno per stamattina, l’udienza prevista in Tribunale a Lecce per il processo sulla giustizia truccata a Trani. L’assenza del principale imputato farà quasi certamente saltare l’esame dei numerosi testimoni convocati oggi in quella che si preannunciava l’udienza più importante: erano infatti previste, tra le altre, le testimonianze degli ex capi della Procura di Trani, Carlo Capristo e Antonino Di Maio, oltre che dell’ex procuratore aggiunto Francesco Giannella e degli imprenditori Paolo Tarantini, Francesco Ferri e Francesco Casillo che sono tra le vittime dell’ipotizzato sistema di favori giudiziari in cambio di denaro. Il presidente del collegio, Pietro Baffa, ha chiesto alla polizia penitenziaria di verificare se Nardi sia in condizione di comparire nel pomeriggio così da recuperare l’udienza almeno in parte.