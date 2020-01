Regionali 2020 Puglia, al via la selezione del candidato presidente per il M5S: 15 nomi in corsa

BARI - Il Movimento 5 Stelle chiama al voto i suoi iscritti per le regionali in Puglia: urne virtuali aperte, dalle 10 alle 19 sul sito di Rousseau, per scegliere il candidato presidente alle Elezioni Regionali di Puglia 2020. Quindici i candidati in corsa. Gli iscritti certificati potranno esprimere la loro preferenza con un click.

I risultati saranno resi noti nei prossimi giorni. I candidati in lizza: Cristian Casili (43 anni Nardò), Antonella Laricchia (33 anni Adelfia), Michele Loseto (49 anni Bari), Mario Conca (48 anni Poggiorsini), Nicola Rogliero (33 anni Bari), Antonio Trevisi (43 anni Cavallino), Matteo Biancofiore (58 anni San Giovanni Rotondo), Raffaele Renna (69 anni Trepuzzi), Francesco Mangione (33 anni San Severo), Francesco Formica (31 anni Mesagne), Angelo Amato (54 anni Lecce) Francesco Spagnulo (50 anni Torricella), Domenico Cirasole (46 anni Altamura), Pietro Luccarelli (51 anni Crispiano), Caterina Grittani (57 anni Bitritto)