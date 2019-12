Puglia «riciclona», Emiliano: «Differenziata oltre il 50%»

BARI - «Fino a pochi anni fa un risultato simile sarebbe stato impensabile, vedere oggi la nostra regione stabilmente oltre il 50% di raccolta differenziata, ben al di sopra della media del Centro-Sud e con numeri in costante ascesa vuol dire che la strada che abbiamo intrapreso con la nuova governance regionale è quella giusta». Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in una nota diffusa dopo aver partecipato a Bari alla premiazione dei «Comuni Ricicloni», organizzata da Legambiente per promuovere raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti.

«Dire che il traguardo è stato raggiunto è prematuro - prosegue Emiliano - ora bisogna accelerare sugli impianti che, in sinergia con i sindaci e grazie alla collaborazione tra Regione, Ager e Legambiente, abbiamo voluto a gestione pubblica, per valorizzare al massimo, sia dal punto di vista ambientale che economico il grande impegno messo in campo dai pugliesi nella differenziazione dei rifiuti e per attuare a pieno i criteri dell’economia circolare, chiudendo in maniera virtuosa il ciclo dei rifiuti, affinché gli stessi non rappresentino più un problema, ma diventino una risorsa per la Puglia, in un contesto di moderna ed efficiente green economy».