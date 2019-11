Trasporta 145kg di fuochi d'artificio in autostrada senza autorizzazione: denunciato leccese

Sabato pomeriggio la polizia stradale ha fermato un autocarro al casello di Bari Nord, sulla A14. Il mezzo usciva dall'autostrada con a bordo un carico di materiale esplosivo e fuochi d'artificio. In seguito a un controllo gli agenti hanno appurato che il conducente non aveva alcun documento che giustificasse il trasporto di merci pericolose. Perciò sono intervenuti gli artificieri e hanno messo in sicurezza il materiale trasportato. Il conducente è un 31enne leccese pregiudicato e trasportava ben 145,25 chili di materiale, diviso in 81 colli. L'uomo è stato denunciato, e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.