Foggia, 90enne ex ferroviere fugge di casa per prendere il treno: «Avevo nostalgia»

FOGGIA - Si era allontanato da casa senza dare più notizie per ore un 90enne ex dipendete delle Ferrovie dello Stato che è stato rintracciato dalla Polfer a bordo del regionale Foggia-Bari, in stato confusionale. Agli agenti ha detto che aveva nostalgia dei treni e che ai suoi tempi viaggiare sui binari era un’avventura. L’anziano, originario della provincia di Bari, aveva in tasca alcuni numeri di telefono annotati su bigliettini, e gli agenti sono riusciti così ad avvertire i suoi famigliari.