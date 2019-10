Regione Puglia: rimborsi d'oro agli avvocati, anche per incarichi di 15 anni fa

Il merito è del gruppo consiliare dei Cinque Stelle. In estate, sollevando dubbi su due disegni di legge per debiti fuori bilancio, i grillini hanno innescato una serie di controlli da cui è emerso il problema: parcelle per vecchi contenziosi legali (parliamo dell’era Fitto) liquidate a tariffe notevolmente più alte rispetto a quelle spettanti. Creando così alla Regione un potenziale danno milionario.

Non c’è solo la possibile truffa sui rimborsi dei contributi unificati, da cui è nata un’indagine che la Procura di Bari ha affidato alla Finanza e che vede nel mirino quattro dipendenti (tra cui un legale interno) già trasferiti ad altre mansioni. L’Avvocatura regionale sta infatti facendo i conti anche con le liquidazioni d’oro ai legali esterni.

