Crisi di governo, capogruppo M5s Puglia: «Voteremo sì ad alleanza con Pd»

Ferma restando la «mancanza di fiducia nei partiti», il capogruppo pro tempore dei consiglieri regionali del M5s in Puglia, Marco Galante, voterà «sì all’alleanza di governo col Pd, domani su Rousseau, la piattaforma virtuale del Movimento. «Voterò sì all’alleanza con il Partito democratico - spiega Galante - sulla base degli impegni presi, delle idee e dei programmi per la tutela dei cittadini». «Per il Pd - prosegue - questa può anche essere una occasione di rinnovamento». A livello locale, però, in Puglia come in altre regioni, «è impossibile un’alleanza con qualsiasi partito - evidenzia - ma al massimo con una o due liste civiche del mondo dell’associazionismo o di professionisti che si sono distinti, ad esempio, nel campo dell’ecologia».

Voterà sì all’accordo col Pd anche la consigliera pentastellata pugliese Antonella Laricchia, «perché ritengo - spiega - sia un dovere costituzionale della prima forza politica del Parlamento quella di cercare di dare un governo al Paese».

«Già in campagna elettorale - ricorda - avevamo messo in conto un’apertura alle altre forze politiche, ma sui contenuti». In Puglia anche Laricchia «esclude assolutamente» possibili alleanze col Pd. E precisa che sul voto di domani su Rousseau non è arrivata alcuna indicazione dai vertici del Movimento.

Dalla Puglia annunciano voto favorevole anche l’onorevole barese del M5s, Giuseppe Brescia, presidente della Commissione Affari costituzionali alla Camera; l’europarlamentare Mario Furore e il senatore Marco Pellegrini, entrambi foggiani; e la parlamentare tarantina Alessandra Ermellino.

«Sono positivo - afferma Furore - rispetto alla figura di Giuseppe Conte come garante per la formazione del nuovo Governo. Da uomo del Sud, così come lo è il premier Giuseppe Conte, sono favorevole ad un eventuale Conte bis che potrà sviluppare e portare avanti tutte quelle politiche in favore del Mezzogiorno».

«Io voto sì», afferma Pellegrini spiegando che «per me non ha alcun senso che si torni al voto dopo appena un anno e mezzo dalle elezioni».

«Dobbiamo far valere la nostra maggioranza relativa - sottolinea Ermellino - per questo voterò sì. Al di là delle convinzioni, esiste la responsabilità nei confronti di tutti quei cittadini che attendono risposte e provvedimenti che meritano continuità, oltre a tutte quelle nuove misure che altrimenti non vedrebbero la luce».