Monopoli, visitato in ospedale per «mal d'orecchi»: 17enne muore sotto la doccia

MONOPOLI - Morire a 17 anni per un infarto sotto la doccia dopo avere accusato un mal d’orecchio. Inaccettabile. Ma sarà l’autopsia a chiarire le vere cause che hanno stroncato la giovane vita in un pomeriggio di sole. Sembra incredibile ma è successo domenica pomeriggio, nel giro di pochi attimi intorno alle 17. Le urla strazianti della madre e le richieste di aiuto hanno subito allertato i vicini che hanno a loro volta chiamato la polizia e il 118. Una Volante del locale commissariato di pubblica sicurezza diretto dal vicequestore Walter Lomagno si è fiondata fulminea sul luogo della chiamata nei pressi della stazione ferroviaria.

E pensare che doveva essere un normale pomeriggio di metà agosto. Quello in cui ci si preparava per il compleanno di sabato: 18 anni sono un traguardo nella vita di ognuno. Festeggiare in grande per questo ragazzo che frequentava l’Ipsiam (l’ex Marittimo) di Monopoli era un modo per cercare di superare l’altro grande dolore per la perdita dell’amato padre, Onofrio, 56 anni, il 31 marzo scorso.

Quello di domenica era il pomeriggio in cui si facevano i progetti, per la scuola di calcio che presto avrebbe riaperto i battenti, i guanti da portiere erano pronti per sporcarsi di erba. Poi il compleanno imminente, i progetti con la mamma, la sorella. Si cercava di insabbiare il dolore che aveva messo così presto e a dura prova la famiglia. E non c’è stato nemmeno il tempo di pensare che già un altro dolore si era affacciato da qualche giorno. Questa volta a un orecchio.

Per questo il ragazzo si era recato al reparto di otorino dell’Ospedale San Giacomo. Difficile fare ipotesi su cosa ha realmente stroncato il suo giovane cuore. Le risposte emergeranno solo dall’autopsia prevista fra oggi e domani nel Policlinico di Bari.

Bravo, educato, rispettoso. Non aveva proseguito gli studi oltre la scuola dell’obbligo, ma amava lo sport, i viaggi e frequentare gli amici. Un ragazzo come tanti della sua età, senza grilli per la testa ma con tanta voglia di vivere, di giocare ai videogiochi guardare la tivù quanto basta e stare con gli altri.

Sul posto gli agenti della volante hanno messo in campo tutti gli sforzi possibili per rianimarlo nell’attesa dei sanitari del 118. Ma il giovane non respirava e diventava sempre di più cianotico. È stato trasportato in Ospedale, al San Giacomo, ma non è trascorso molto tempo che ne è stato constatato, purtroppo, il decesso.

La città, dopo i due tremendi incidenti mortali, è scossa da questa morte che ha dell’incredibile. Solo l’autopsia potrà dire cosa realmente ha strappato alla vita il giovane. Per questo i referti della visita in Ospedale nei giorni scorsi sono stati posti sotto sequestro nell’attesa del responso dell’esame autoptico. Si verifica anche tra le medicine che il giovane può avere assunto nei giorni scorsi per curarsi. Ma è ancora presto per un responso e quindi per potere fissare la data delle esequie. «Una vita non dovrebbe finire a 17 anni» commenta un’amica.