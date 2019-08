Foresta Umbra, si perdono mentre cercano un lago inesistente: ritrovati in 4

FOGGIA - Sono stati ritrovati 4 ragazzi che erano usciti ieri in escursione nella Foresta Umbra vicino a Lago D’Otri. Sul percorso dal laghetto D’Umbra al centro del Parco del Gargano, i ragazzi sono stati tratti in inganno dal toponimo «Lago d’Otri» che li ha indotti a cercare un lago che in realtà non esiste: è solo il nome di quell'area. Alla ricerca del lago inesistente, i quattro giovani si sono allontanati dai sentieri segnati e addentrandosi nella Foresta hanno perso l'orientamento.

Senza segnale telefonico, hanno continuato a vagare fino a quando hanno trovato un punto dove il cellulare aveva campo e hanno potuto dare l’allarme al 112. Partita una squadra dei Carabinieri Cacciatori di Puglia, è stata allertata la stazione Gargano del Soccorso Alpino e Speleologico, che ha attivato anche il sistema di localizzazione 'SMS Locator'.

Nella battuta di ricerca, una squadra dei Carabinieri Cacciatori è riuscita a raggiungere i ragazzi e a riportarli al Centro visite del Parco, dove avevano parcheggiato la loro auto.