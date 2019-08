La Puglia brucia, per l'ESA la temperatura della superficie supera i 50 gradi

BARI - Un'ondata di caldo rovente si sta abbattendo su tutta l'Italia, in particolare in Puglia la temperatura della superficie terrestre ha superato i 50 gradi. Tra le aree più colpite anche Sicilia, Sardegna e alcuni punti di Campania, Lazio, Toscana e Marche. A denunciarlo sono le immagini dell’Italia afflitta dall'afa catturate dal satellite Sentinel 3 del programma Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Ue.

La foto pubblicata su Twitter dal Servizio di gestione delle emergenze Copernicus, commenta così la situazione: «L’Italia brucia di calore. Deve essere stata una giornata difficile per i primi soccorritori e i medici». Nello stesso messaggio, il Servizio emergenze di Copernicus precisa che la mappa del calore è relativa alle temperature raggiunte dalla superficie terrestre e non dall’aria.

Come mostra la mappa le zone più roventi (quelle che superano i 50 gradi) sono colorate di nero, mentre le aree dove si sono toccati i 40 gradi sono colorate di rosso. Quelle più fresche, comprese fra i 35 e i 25 gradi, sono colorate invece di arancione e giallo. Intanto tra l’11 e il 13 agosto sono previste le giornate più calde dell’estate, specie nelle regioni centro-meridionali e nelle isole, con punte massime della temperatura dell’aria di 39-41 gradi.

#Heatwave in #Italy: take care everyone, this image just in from @CopernicusEMS showing Land Surface Temperature (not air temperature) as measured yesterday by the @CopernicusEU #Sentinel-3 satellites. See more from #CopernicusEMS https://t.co/wvUA5NbKxc pic.twitter.com/nFMScRMS5D