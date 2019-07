Taranto, sciopero nell'ex Ilva: «adesioni oltre il 75%». E a Roma si tratta con Di Maio

TARANTO - Nel primo turno di otto ore, è stata «altissima la partecipazione e l’adesione dei lavoratori dello stabilimento siderurgico di Taranto» allo sciopero proclamato da Fim, Fiom, Uilm e Ugl contro la cassa integrazione ordinaria avviata per 13 settimana da ArcelrMittal in modo unilaterale per 1.395 lavoratori. Lo affermano i sindacati, i quali rilevano in questa prima azione di lotta «un dato straordinario di adesione di oltre il 75% determinando la fermata degli impianti, comprese le due acciaierie. Lo sciopero di oggi è la prima risposta all’arroganza di ArcelorMittal che, unilateralmente, ha deciso di avviare la procedura di cassa integrazione ordinaria, nonostante l’invito delle organizzazioni sindacali a sospenderla, in attesa degli incontri istituzionali previsti al Mise in data odierna (confronto con i vertici di ArcelorMittal sulla questione dell’immunità penale, ndr) e il prossimo 9 luglio».

Il risultato «di oggi - affermano i sindacati - rappresenta una risposta netta e chiara alla dirigenza aziendale che deve necessariamente rivedere il proprio atteggiamento, tipico di una multinazionale. Non accetteremo il solito ricatto occupazionale e di contrapposizione tra lavoro e salute e continueremo a sostenere quanto previsto dall’accordo del 6 settembre scorso». «I lavoratori sociali e delle ditte di appalto - concludono - rivendicano maggiori certezze rispetto al futuro occupazionale di questo territorio e soprattutto di porre fine al dumpimg contrattuale. Adesso ci aspettiamo anche un segnale dal Governo che, con senso di responsabilità, deve occuparsi concretamente delle questioni che da tempo rivendichiamo: Ambiente-Salute-Lavoro».

Intanto l’a.d. di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde , con l’A.d. ed il Country Head di ArcelorMittal Italia, Matthieu Jehl e Samuele Pasi, sono al ministero del Lavoro per un incontro con il ministro e vicepremier Luigi Di Maio. Sullo sfondo, ed in vista del tavolo con azienda e sindacati convocato per il 9 luglio al ministero dello Sviluppo, i nodi da sciogliere sul futuro dell’acciaieria di Taranto e il tema della cassa integrazione. Mentre per oggi, a Taranto, i sindacati hanno proclamato lo sciopero di 24 ore.