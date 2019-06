Puglia, Giovinazzo in copertina sulla guida Lonely Planet

La prestigiosa guida turistica Lonely Planet, in uscita venerdì prossimo 28 giugno, dedica la sua copertina a Giovinazzo. La nuova guida dedicata alla Puglia, giunta alla sua sesta edizione, regalerà al suo interno anche uno spaccato sulle spiagge pugliesi, quelle che spesso gli stessi pugliesi non conoscono e che sono disseminate negli 865 chilometri di costa. In attesa di conoscere cosa riserverà a Giovinazzo la prestigiosa guida, il sindaco Tommaso Depalma esulta per l’autorevole riconoscimento: «Vedere Giovinazzo sulla copertina della guida turistica tra le più importanti e vendute al mondo è per me motivo di grande orgoglio e gioia - dichiara Depalma - Anni fa sarebbe stata inimmaginabile una cosa del genere, è evidente che gli immensi sforzi profusi nel settore turistico stanno dando i loro meritati frutti, così come è evidente che le strategie che continuiamo a mettere in campo sono quelle giuste. Giovinazzo, senza sgomitare, ma con grande aplomb, si sta facendo largo tra le bellezze pugliesi e da tanti viene considerata, ormai, l’astro nascente del nord barese. D’altronde, come dico da qualche tempo e senza peccare di immodestia, siamo la prima cosa bella da vedere per chi atterra in Puglia».

il bozzetto della copertina