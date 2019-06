Caldo e afa in Puglia, weekend di fuoco con picchi di 37 gradi

Caldo, tanto caldo. La colonnina di mercurio è da giorni oltre i 35 gradi e le previsioni non promettono miglioramenti almeno per tutta la settimana.

Oggi c'è stato un picco con 37 gradi di massima. E su tutto l’umidità che aumenta la sensazione di caldo ed afa. Specie in città sono tutti in sofferenza, uomini ed animali, con una particolare attenzione per anziani e bambini. Il consiglio per tutti è di non uscire nelle ore centrali della giornata e bere più possibile.

L'ondata di caldo forte è prevista per domani giovedì 13 e per venerdì 14 giugno: Lecce e Foggia e i capoluoghi più afosi

«L'anticiclone africano - spiegano - non molla la presa, anzi nel corso degli ultimi giorni della settimana rincarerà la dose su buona parte della Penisola grazie alla formazione di una depressione atlantica sull'Europa occidentale che lo invoglierà a salire ulteriormente di latitudine. Correnti molto calde provenienti dal deserto tunisino interesseranno il Sud».