Nuovo sindaco a Bari, sarà corsa a 6. Così a Foggia, Lecce e Potenza

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per le elezioni amministrative che il 26 maggio vedranno rinnovare in Puglia 67 amministrazioni comunali, tra cui Bari, Lecce e Foggia, e altre 54 in Basilicata (tra cui Potenza).

Decine di migliaia di candidati aspirano a uno scranno da consigliere comunale. In caso di ballottaggio, si tornerà alle urne domenica 9 giugno. Il 26 maggio è un election day perché si vota anche per il rinnovo del Parlamento europeo.

Quattro i capoluoghi di provincia al voto tra Puglia e Basilicata:

Bari - Sono 24, a sostegno di 6 candidati sindaco, le liste depositate al Comune di Bari per le prossime elezioni amministrative del 26 maggio. In più di 800 si contenderanno i 36 seggi in Consiglio comunale.

Undici liste sostengono la candidatura del sindaco uscente di centrosinistra, Antonio Decaro, nove liste sostengono la candidatura di Pasquale Di Rella (centrodestra), una lista per ciascuno dei candidati Elisabetta Pani (M5S), Irma Melini (Irma Melini per Bari) e Sabino De Razza (Baricittàperta).

Le undici liste della coalizione di centrosinistra sono: Pd, Decaro per Bari, Decaro sindaco, Avanti Decaro, Iniziativa Democratica, Democratici Ecologisti Progressisti per Bari, Progetto Bari, Italia in Comune, Sud al Centro, Bari Bene Comune, Popolari per Bari.

Le nove liste del centrodestra sono: Sport Bari per Di Rella sindaco, Di Rella per Bari, Di Rella sindaco, Forza Italia, Fratelli d’Italia-Sovranisti e Conservatori, Lega, Idea-Io Sud, Partito Liberale Italiano, Riprendiamoci il Futuro. Alle 23 liste per il Consiglio comunale si aggiungono quelle per i cinque Municipi.

Foggia - Sono 5 i candidati sindaci che si sfideranno alle prossime elezioni comunali del 26 maggio a Foggia: il primo cittadino uscente Franco Landella per la coalizione di centrodestra, Pippo Cavaliere per il centrosinistra, Giovanni Quarato, M5S, Giuseppe Maniero lista civica «Foggia in Testa» e Giuseppe Pertosa con le liste civiche "Lista Pertosa» e «Forza Foggia».

In totale sono 17 le liste presentate per un numero complessivo di 522 candidati al consiglio comunale.

Lecce - Sono otto quelle che si presentano a sostegno di Carlo Salvemini per il polo progressista e civico, tredici per Saverio Congedo nell'aggregazione di centrodestra, una a testa per Mario Fiorella di Sinistra Comune e Arturo Baglivo del M5S, cinque quelle a supporto di Adriana Poli Bortone.

Potenza - Sono cinque i candidati alla carica di sindaco a Potenza, tutti per la prima volta aspirano alla fascia tricolore. Non si ricandida l’uscente Dario De Luca, eletto nel 2014 per la prima volta con una coalizione di centrodestra e civica. In tutto sono quattordici le liste a sostegno dei cinque candidati. In ordine alfabetico sono Bianca Andretta per il centrosinistra (+Europa, Pd, la lista Insieme per Bianca che fa riferimento ad Articolo Uno e la civica La Potenza dei cittadini), Marco Falconeri (Movimento 5 Stelle), Giuseppe Ferraro (con la civica Potenza nel cuore), Mario Guarente per il centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Idea, Lega, Potenza civica - Guarente Sindaco, Per la città) e Valerio Tramutoli (con il movimento Basilicata possibile e la civica Potenza città giardino). Andretta e Guarente sono consiglieri comunali uscenti. Tramutoli si è candidato anche alle scorse elezioni regionali come presidente con il movimento Basilicata possibile e in continuità si presenta al Comune.