Acquistano 3 velieri senza versare Iva e con documenti falsi: sequestri a Brindisi

Contrabbando per non aver versato circa 85.000 euro di I.V.A. al momento dell’acquisto di tre imbarcazioni a vela, reato aggravato dall’utilizzo di documenti e contrassegni di identificazione falsi: queste le violazioni contestate dai Finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, ai rappresentanti legali delle società proprietarie dei tre velieri. Nell'ambito di alcuni controlli sono state intercettate le tre imbarcazioni, in navigazione verso la Croazia, apparentemente registrate nel porto di Trogir. I riscontri documentali permettevano di accertare che i velieri erano stati acquistati in un noto cantiere francese da due società croate, erano però stati registrati all’estero e immatricolati nello Stato statunitense del Delaware in elusione delle norme del Codice doganale europeo. Le imbarcazioni a vela, del valore commerciale complessivo superiore ai 300.000 euro, sono state sequestrate.