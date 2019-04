Test Medicina, ministro Bussetti a Foggia: aumenteremo i posti

Aumenteremo il numero dei posti per l’immissione al corso di laurea in medicina ma soprattutto allineeremo le borse con il numero di laureati, concordandoli con le Regioni». Lo ha detto a Foggia il ministro dell’Istruzione e della Ricerca, Marco Bussetti, a proposito della carenza di medici in Italia intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo dauno. «Credo - aggiunge il ministro - che questo sia un problema che nasce e ha origine da diverso tempo, ma che adesso emerge con una certa forza. Noi stiamo intervenendo immediatamente».

E ha aggiunto: «Per le università il nostro Governo ha già stabilizzato molti ricercatori e ne assumiamo più di 1150. Abbiamo aumentato i fondi per il diritto allo studio e vogliamo proseguire in questa azione anche capillare. Stiamo attuando un’azione attenta e anche individuale in alcuni casi - ha precisato - perché stiamo lavorando con alcune università che in questo momento vivono alcune difficoltà per rilanciarle e dare energia e forza propulsiva per migliorare». Rispondendo alla domanda posta da alcuni cronisti in merito alla cosiddetta fuga di cervelli, il ministro ha detto: «sono certo che quei giovani torneranno in Italia, perché noi stiamo lavorando bene».