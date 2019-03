Bari, Comune registra per la prima volta il figlio di due donne: la Procura si oppone

BARI - Il Comune di Bari ha deciso di trascrivere l’atto di nascita di un bambino, figlio di una coppia di donne omosessuali, che così sono state riconosciute genitori del piccolo. Secondo quanto scrive il quotidiano la Repubblica si tratta del primo caso a Bari contro cui, però la Procura ha presentato ricorso. Il quotidiano scrive che le due donne hanno chiesto all’Anagrafe del Comune di Bari la trascrizione dell’atto di nascita del loro figlio, rivendicando il diritto che già altri sindaci d’Italia hanno riconosciuto. Il Comune di Bari, però, anche in ragione di una normativa non chiara sull'argomento, in un primo momento ha respinto la richiesta delle donne che per questo hanno presentato ricorso.

L'udienza però non si è tenuta poiché nel frattempo l'amministrazione comunale ha rivisto la sua decisione e ha trascritto l’atto di nascita. Il provvedimento, però - riferisce il quotidiano - sarebbe stato impugnato dalla Procura che ha chiesto la cancellazione della trascrizione dell’atto di nascita sulla base del decreto del 2000 del presidente della Repubblica che ha introdotto una semplificazione dell’ordinamento dello stato civile. E adesso il caso tornerà nuovamente dinanzi alla prima sezione del Tribunale civile che, nell’udienza fissata per il 2 aprile, dovrà pronunciarsi sul ricorso. Il Comune ha già dato mandato a un avvocato interno di costituirsi nel procedimento per difendere la propria decisione.