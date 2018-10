È ufficiale: Savino Muraglia è il nuovo presidente Coldiretti Puglia

BARI - Savino Muraglia, imprenditore frantoiano di Andria, è il nuovo presidente di Coldiretti Puglia e prende il posto di Gianni Cantele. A deciderlo l’assemblea elettiva dei delegati delle Federazioni provinciali. «E' un onore, ma anche un incarico di grande responsabilità quello che raccolgo. Lavoreremo - spiega Muraglia in una nota - in assoluta continuità rispetto agli asset e al valore d’uso che ha rappresentato la Coldiretti in Puglia negli ultimi anni, con una visione concreta e sempre opportunamente ottimistica e propositiva. Ci sono partite ancora aperte, dal PSR Puglia alla sburocratizzazione, dai consorzi di bonifica al delicato tema del lavoro in agricoltura».

«Un forte ruolo di impulso va svolto nell’ambito della ricerca e dei centri di eccellenza presenti su tutto il territorio regionale - aggiunge Muraglia - che devono contribuire ad arginare la 'calamità Xylella' e ad accompagnare il sistema agricolo e il processo di filiera verso applicazioni e strumenti innovativi che esaltino le distintività produttive, piuttosto che omologarle ad un mercato che va affrontato con le unicità che la nostra Puglia agroalimentare detiene».