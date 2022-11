Elicottero precipitato nel Foggiano: si allungano i tempi per le autopsie sui piloti

FOGGIA - Si dovrà attendere ancora qualche giorno per il conferimento dell’incarico per l’autopsia sui due piloti morti nel disastro aereo di sabato scorso nel Gargano costato la vita a 7 persone. Tempi un pò più lunghi del previsto per consentire ai legali della famiglia slovena di nominare i propri consulenti che potranno partecipare all’esame autoptico. Intanto sulla carcassa dell’elicottero si stanno completando gli esami tecnici da parte dei consulenti della Procura di Foggia e di quelli dell’Associazione nazionale sicurezza volo. Poi si procederà alla rimozione della carcassa che, probabilmente, sarà trasportata in un luogo al chiuso con l'ausilio di un altro elicottero.