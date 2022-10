A Cerignola riapre il «Mercadante» dopo tre anni di stop

CERIGNOLA - Anche la cantautrice Antonella Ruggiero era presente alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2022/2023 del Mercadante di Cerignola, che si è tenuta oggi, presso la Sala Mascagni del Teatro, in Piazza Matteotti. In quell’occasione, insieme al sindaco di Cerignola Francesco Bonito, all’assessore Rossella Bruno, al direttore artistico Savino Zaba e al Presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso è stato svelato non solo il programma degli spettacoli ma anche tutte le attività connesse alla stagione, al teatro ragazzi e al teatro dell’inclusività curato da Giulia Traversi.

Madrina d’eccezione dell’evento è stata Antonella Ruggiero: tra i fondatori nel 1975 dei Matia Bazar, negli anni 90 intraprende con successo la carriera da solista e poi quella teatrale. In serata, infatti, a partire dalle ore 20:30, Antonella Ruggero e Cosimo Damiano Damato daranno il via alla stagione teatrale con lo spettacolo “Elettroshock”, un viaggio che racconta l’anima più segreta e nascosta di Alda Merini attraverso aneddoti, poesie e monologhi.

“Ringrazio Antonella Ruggiero per aver accolto il mio invito e- commenta il direttore artistico Savino Zaba- per aver anticipato il suo arrivo ed essere con noi già durante la conferenza stampa. Per noi cerignolani il 28 ottobre sarà una data importante perché, dopo tre anni di stop, la città tornerà a godere finalmente del suo Teatro. Quando un luogo di cultura torna a vivere è sempre una buona notizia: a maggior ragione se succede in una realtà dalla grande tradizione culturale e artistica quale è Cerignola”.