Foggia, città allo sbando: il prefetto prova ad alzare il tiro

FOGGIA - «L’attenzione resta alta», ma intanto vengono intensificati i servizi di prevenzione generale e il controllo del territorio in modalità interforze anche con l’ausilio di reparti specializzati delle forze di polizia. È quanto stabilito dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Maurizio Valiante. Si continua a morire sotto i colpi della criminalità in Capitanata, l'agricoltore Tammaro a Orta Nova è il dodicesimo morto ammazzato dall'inizio del 2022. Il rappresentante del governo accompagna il suo annuncio sottolineando «lo straordinario lavoro svolto dall’Autorità giudiziaria e dalle forze di Polizia sul territorio, particolarmente critico ed insidioso a causa della pervasiva presenza della criminalità organizzata. Per quanto concerne le forze di polizia - ha aggiunto Valiante - va riconosciuto loro anche il meritorio sforzo supplementare legato sovente alla necessità di fronteggiare criticità straordinarie anche a supporto della Polizia locale».

È stato un comitato particolarmente delicato quello tenuto mercoledì 5 (il resoconto diffuso agli organi di stampa solo a fine giornata), al quale hanno preso parte il procuratore Ludovico Vaccaro, i vertici provinciali delle forze di polizia e il commissario straordinario del Comune, Marilisa Magno. «Un ampio confronto - riferisce il comunicato - anche su questioni di stretto interesse dell’Amministrazione comunale, impegnata fin dall’insediamento della gestione commissariale a fronteggiare una mole notevole di problemi che richiedono grande attenzione e sui quali la collettività riversa forti aspettative». Sono state esaminate le «situazioni di degrado in diverse aree della città, l’abbandono indiscriminato di rifiuti un po’ ovunque, il miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle piazze e nelle zone della movida notturna, dove spesso si sono registrati episodi di microcriminalità e di sosta selvaggia dei veicoli, spesso agevolati dalle condizioni di scarsa illuminazione».

Sotto i riflettori del comitato anche «il fenomeno delle occupazioni abusive sia di suolo che di alloggi ad uso abitativo, la necessità del potenziamento, della manutenzione e della modernizzazione dei sistemi di videosorveglianza, di fondamentale importanza per le esigenze investigative e per le quali sarà importante coinvolgere le associazioni di categoria degli esercenti per favorire la “messa in rete” delle telecamere degli operatori economici con quelle a disposizione delle forze di polizia». A tal proposito Magno «ha manifestato la piena disponibilità a voler assumere una serie di importanti impegni con la sottoscrizione del Patto per la sicurezza urbana ed integrata, alla cui redazione sarà dedicato un tavolo tecnico che si è concordato di attivare immediatamente in Prefettura, al fine di attuare in sinergia con tutte le componenti del tessuto istituzionale, sociale ed economico efficaci iniziativa sul territorio». «Anche a Foggia - ha concluso Valiante - massima attenzione ai rischi di infiltrazioni del tessuto economico da parte della criminalità organizzata, in vista degli ingenti trasferimenti statali destinati al Comune nell’ambito del Pnrr».