Tangenti, il 7 luglio udienza preliminare per ex sindaco Foggia Landella

Si svolgerà il 7 luglio l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio dell’ex sindaco di Foggia Franco Landella (Lega), dell’ex presidente del consiglio comunale Leonardo Iaccarino e di altre 15 persone tra ex amministratori pubblici, dipendenti comunali, imprenditori coinvolti nell’inchiesta sul presunto giro di tangenti al comune di Foggia. Le accuse a vario titolo sono di tentata concussione, corruzione, peculato e tentata induzione indebita, istigazione alla corruzione. L’inchiesta, che si basa su intercettazioni e parziali ammissioni di alcuni indagati, ha portato tra il 30 aprile e 22 maggio 2021 all’arresto di una mezza dozzina di persone tra carcere e domiciliari compresi l’ex sindaco, l’ex presidente del consiglio comunale, alcuni consiglieri comunali e imprenditori. Gli indagati da tempo sono tornati in libertà.

Al centro dell’inchiesta una serie di appalti per la pubblica illuminazione, progetti urbanistici, forniture e acquisti per regali a scopo privato di materiale vario pagato con fondi in dotazione all’ex presidente del Consiglio comunale.