Foggia, difende la figlia da bulli: papà picchiato nelle vie della movida

FOGGIA - Un uomo di 45 anni è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che stavano molestando sua figlia nella notte tra sabato e domenica scorsi in piazza Mercato nel centro storico di Foggia. L’uomo, cittadino polacco, in seguito al pestaggio è stato portato in ospedale dove i medici lo hanno giudicato guaribile in 20 giorni.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, la vittima stava consumando una bevanda in un bar in compagnia della figlia e di un amico di quest’ultima quando un gruppo di ragazzi ha cominciato a fare apprezzamenti pesanti sulla ragazza. L’uomo avrebbe quindi chiesto loro di allontanarsi e dalle parole si è passati all’aggressione: il 45enne è stato circondato e picchiato con calci e pugni dai ragazzi. L’allarme è stato lanciato da alcune persone presenti in piazza.

Quando sono arrivati i carabinieri, gli aggressori erano già scappati. Sono in corso accertamenti per identificare i giovani anche grazie all’ausilio di telecamere di sicurezza prenderti nella zona della movida foggiana.