Foggia, truffa agli anziani: in due finiscono agli arresti

SAN MARCO IN LAMIS (Foggia) - Sono stati arrestati i due presunti autori di una truffa a una coppia di anziani consumata a San Marco in Lamis, a dicembre scorso. I carabinieri della zona, coordinati dalla Compagnia di San Giovanni

Rotondo, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due napoletani, di 22 e 37 anni.

Le indagini sono state avviate dopo la querela sporta dai due anziani coniugi. Erano stati contattati da una utenza telefonica in cui un uomo riferiva che un loro nipote aveva urgenza di ritirare un pacco all'ufficio postale e che chiedeva a loro di farlo.

Uscito di casa l'anziano uomo per recarsi alle Poste, e lasciata sola la moglie, i due hanno messo a segno il colpo. Uno ha bussato alla porta della donna e, carpendo la sua fiducia, è riuscito a mettere le mani su 5.000 euro, oltre ad oro e preziosi di

un valore equivalente. Nel contempo l’anziano marito, ancora all’ufficio postale, veniva trattenuto telefonicamente dall’altro truffatore. Quando hanno capito che non c'era nessun pacco e che erano stati truffati era ormai troppo tardi.

Analogo caso, con modalità pressoché identiche, veniva tentato sempre nella fine del mese di dicembre, ai danni di una

ottantaseienne, la quale, pero, riusciva a contattare ed informare tempestivamente suo figlio che avvisava i carabinieri del posto e che procedevano al controllo dei due soggetti ed avviavano le indagini.

I militari hanno acquisito gravi indizi di colpevolezza a carico dei due soggetti tratti in arresto. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari per cui gli indagati devono per legge considerarsi non colpevoli sino a condanna definitiva.

Dai carabinieri un appello: «Non fidatevi degli sconosciuti e se avete anche il minimo dubbio telefonate al 112. Possiamo aiutarvi».